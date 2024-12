Donnapop.it - Wanda Nara e Icardi si fanno la guerra: lei non gli fa vedere le figlie, lui non paga gli alimenti

e Maurohanno raggiunto definitivamente il capolinea della loro storia d’amore: l’ex opinionista del Grande Fratello potrebbe addirittura essere incinta del suo attuale fidanzato, il rapper argentino L-Gante.Mentre si cerca di capire se la gravidanza sia reale o meno, dall’Argentina arrivano notizie allarmanti circa la rottura fra il calciatore e la sua ex moglie. Nel frattempo, però, pare che anche lui abbia trovato una spalla su cui piangere: si tratterebbe proprio della sua avvocatessa divorzista.Ma cosa succede frae Mauro? Quest’ultimo, dopo tanta fatica, potrebbe riuscire a passare il Natale insieme alle sue. La notizia è arrivata dal canale televisivo argentino Telefe. Francesca e Isabella,della coppia, non avrebbero visto il padre a lungo, sebbene ci fossero dei giorni stabiliti per i loro incontri.