Ilrestodelcarlino.it - Vis Pesaro sfida Torres per il quarto posto e la quinta vittoria consecutiva in Lega Pro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Una poltrona per due" è quella che si contenderanno Visproprio a ridosso del Natale. Tenersi stretto unin solitaria ed infrangere un nuovo record, lainPro, sono gli obbiettivi che domenica alle 17:30 al Benelli mister Stellone e i suoi ragazzi cercheranno di raggiungere, il regalo più bello a tutti i cuori biancorossi. Per farlo potranno contare su una rosa quasi al completo ad eccezione di un Paganini uscito acciaccato contro il Milan Futuro, in dubbio per la. I protagonisti, tuttavia, saranno in gran parte diversi da quelli sconfitti per 3-0 all’ esordio stagionale, sia nei nomi che nello spirito. Se quella scesa in campo al Vanni Sanna era una Vis fragile, insicura, dominata dall’avversario soprattutto nella prima ora di gioco, quella che domenica ospiterà i sardi avrà ben altre consapevolezze.