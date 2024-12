Virgin River 7 si farà la serie ottiene un rinnovo da record da parte di Netflix

Leggi su Cinefilos.it

7 si, laundadadiha ricevuto unda. Il dramma romantico di, che ha debuttato nel 2019, è basato sull’omonimadi romanzi di Robyn Carr e segue le vite degli abitanti di una piccola città della California del Nord. Il cast principale della, che dovrebbe già proseguire con la prossima stagione 6 di, comprende Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Colin Lawrence, Annette O’Toole, Tim Matheson e Ben Hollingsworth.Secondo Deadline,ha ufficialmente rinnovatoper una stagione 7 di 10 episodi. La notizia arriva con quasi due mesi di anticipo rispetto alla première della sesta stagione. Grazie a questo, labatterà ildella piattaforma di streaming per la più lungadrammatica in lingua inglese, a pari merito con le sette stagioni della commedia Grace and Frankie e della dramedy Orange is the New Black.