Vasseur: «Abbiamo perso il campionato in Canada. Il confronto fra Leclerc e Hamilton migliorerà entrambi»

Frederic, team principal della Ferrari, dopo il pranzo di Natale organizzato dalla Scuderia di Maranello, ha incontrato diversi rappresentanti dei media tra cui Mara Sangiorgio di Sky Sport e Anna Capella di Sportmediaset. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni relative alla stagione 2024.: «arriva in Ferrari per vincere un titolo»A Sportmediaset ha detto: «Non sono per nulla preoccupato da Charles e Lewis. Hanno un livello altissimo, sono veloci, hanno esperienza e molto rispetto reciproco. E ilfra i duele performance, non dobbiamo evitarlo».Leggi anche:: «Sono un pilota anomalo, non guardavo la Formula 1 e non ho mai visto gli inizi di»L’obiettivo primario è tornare a vincere:«Vincere un titolo è molto diverso da essere in grado di farlo, quando l’hai conquistato tutto è diverso.