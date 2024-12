Isaechia.it - Uomini e Donne, amatissima ex corteggiatrice commenta il rocambolesco epilogo del trono di Michele Longobardi: “Faccia come i cu*o”

vi abbiamo raccontato nelle ultime anticipazioni, si è reso protagonista di una brutta figura che ha decretato la fine del suo.Grazie ad una delle sue corteggiatrici, si è scoperto che il tronista utilizzava regolarmente i social sotto falso nome, per mettersi in contatto con le sue pretendenti. Veronica è stata l’unica a non avergli risposto, le altre invece gli hanno più o meno dato corda.Queste notizie, però, risalivano alla registrazione di martedì 17 dicembre. Il giorno successivo sono sorti altri dettagli che hanno definitivamente sancito la fine della sua esperienza. Durante il, infatti,si sarebbe scritto in modo regolare con un ex volto del dating show, una tale Alessandra (che sembrerebbe essere LEI). Tra i due anche chat a sfondo erotico e, in generale, evidenti segnali di una frequentazione avviata.