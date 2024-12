Ilfattoquotidiano.it - Una nottata di parolacce e bestemmie alla play Station finisce in un accoltellamento tra vicini

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una lunga notte in un condominio del palazzo in corso Cincinnato,periferia nord di Torino, è sfociata in un episodio di violenza tra condomini. Tutto è iniziato con il rumore e le offese del figlio della vicina, un giovane di 30 anni che, mentre giocavafino a tarda notte, urlava.La vicina, esasperata, ha preso un coltellaccio da bistecca e si è diretta verso l’appartamento del ragazzo, decisa a farsi giustizia. Quando ha suonato al campanello, il giovane ha aperto la porta, ma prima che la donna riuscisse a colpirlo, la madre del trentenne si è messa in mezzo, rimanendo ferita da un fendente all’avambraccio. L’aggressione – come riporta La Repubblica – è avvenuta nel palazzo di corso Cincinnato,periferia nord di Torino, nella notte tra martedì e mercoledì.