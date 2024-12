Justcalcio.com - Tuttosport – cosa è successo a San Siro

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-19 23:57:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS:MILANO – Un malore per un tifoso nel settore del primo anello blu di Sanha portato allo stop di Inter-Udinese, sfida di Coppa Italia. Il capitano nerazzurro, Alessandro Bastoni, si è accorto, in occasione di un calcio d’angolo, del malore del tifoso sugli spalti, con l’arbitro Massimi che ha fermato il gioco al 41? del primo tempo. Infermieri e operatori del soccorso sono subito così intervenuti, in particolare con quello che sembra un massaggio cardiaco per il tifoso. Al termine delle operazioni di soccorso, il gioco è ripreso dopo circa 6 minuti di interruzione e con la formazione di casa già in vantaggio per uno a zero, grazie al gol di Arnautovic, ha subito raddoppiato con Asllani.© RIPRODUZIONE RISERVATAVai alla fonte di questo articolo L'articoloa Sanproviene da JustCalcio.