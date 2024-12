Tsunoda-Red Bull il pilota ha svelato tutto | che annuncio!

Leggi su Sportface.it

Yukiesce allo scoperto: l’delsu Redrischia di diventare un colpo di scena clamoroso sul futuro compagno di squadra di Max Verstappen.Max Verstappen e poco altro di più: in casa Redil 2024 non è stato certamente idilliaco, se non fosse stato per la vittoria nel campionato piloti da parte dell’olandese, che nella stagione appena conclusasi si è laureato per la quarta volta di fila il primo della classe regina. Per la Scuderia austriaca, però, non è stato un anno perfetto sotto ogni aspetto: dal caso Horner alle voci dell’addio di Super Max nel corso della stagione, passando per un rendimento di Sergio Perez non all’altezza delle aspettative, nonostante il rinnovo di contratto.Proprio il messicano sembra rappresentare l’unica certezza, visto che sembra ormai imminente l’addio tra le parti, in attesa di capire quali saranno le modalità del divorzio.