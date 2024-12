Tvzap.it - Triste lutto in Rai, addio a un grande nome: il cordoglio dei colleghi

Il mondo del giornalismo italiano dice addio a una figura di spessore, che con il suo lavoro e la sua umanità ha lasciato un segno profondo. Un professionista stimato, legato alle sue origini e punto di riferimento per molti, soprattutto nell'area a sud del salernitano. La sua scomparsa lascia un vuoto sia a livello locale che nazionale, in particolare tra quanti hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. Lutto in Rai, addio a un grande nome. Se n'è andato Angelo Raffaele Amelio, giornalista di Rai News, nonché autore e direttore di celebri programmi Rai come Uno Mattina e La Vita in Diretta. Originario di Teggiano, nel Vallo di Diano, e residente a Roma, Amelio è venuto a mancare all'età di 64 anni a causa di una grave malattia.