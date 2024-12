Ilrestodelcarlino.it - Trent’anni senza Rozzi: “Lui è ancora qui”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascoli Piceno, 19 dicembre 2024 – Qualche minuto prima di entrare nella chiesa di San Luca Evangelista a Villa Pigna per la messa in ricordo di papà Costantino, la figlia Antonellaha voluto sottolineare il grande affetto cheoggi riscontra verso l’indimenticato Presidentissimo dell’Ascoli Calcio. In precedenza Antonella sui social aveva scritto: “Oggi per me è il giorno del ricordo, sono trascorsi 30 anni da quel 18 dicembre 1994 nel quale una breve, ma crudele malattia ti ha strappato dall’affetto della mia cara Mamma Franca e di noi figli. Io comincio a soffrire già dal primo dicembre di ogni anno ed in particolare rivivo gli ultimi giorni che ho trascorso vicino a te Papà. Mi manchi tanto e ti voglio bene”. Contemporaneamente aveva riportato una delle frasi celebri di Costantino: “Io non sono figlio di conti e marchesi: mio padre faceva il capocantiere e in famiglia si ragionava sempre con la fatica a fianco.