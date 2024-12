Travolge mamma e figlia sulle strisce pedonali poi fugge | il pirata della strada era un dirigente comunale

Leggi su Dayitalianews.com

L’11 dicembre a Milano un tir ha travolto una giovane34enne a passeggio con i suoi gemellini e la madre, uccidendola. Pochi giorni dopo, lunedì 16 dicembre, stava per verificarsi un’altra tragedia simile, quando tra piazza Durante e via Casoretto, sempre a Milano, un SUV Audi Q3 di colore bianco ha travolto una donna con una bambina di 3 anni in un passeggino, per poi fuggire senza prestare soccorso. La madre, una donna 31enne di origini bengalesi, è rimasta illesa, mentre la bambina ha riportato traumi e contusioni al viso ed è stata portata in codice giallo all’ospedale Niguarda.Individuato ilSono subito partite le indagini e, come riportato dal CorriereSera, ilsarebbe stato individuato in undi 61 anni, arrestato dalla polizia locale.