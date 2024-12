Agi.it - Tony Effe sfida Gualtieri, concerto di Capodanno al Palaeur

Leggi su Agi.it

AGI -annuncia a sorpresa il suo grande evento per festeggiare insieme ai fan l'arrivo del nuovo anno. Il 31 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma: una notte unica - si legge in una nota - che l'artista ha voluto regalare al suo pubblico per celebrare insieme la musica.torna aldove solo pochi mesi fa, a ottobre ha infiammato il pubblico con un incredibile show sold out dell'ICON TOUR. I biglietti a prezzo calmierato saranno disponibili da oggi, giovedi' 19 dicembre, alle ore 19:00 su Ticketone". A febbraio 2025calcherà il palco dell'Ariston con il brano DAMME 'NA MANO (Island Records), disponibile da ora in pre-save. Per l'icona della trap in Italia la prima partecipazione al Festival di Sanremo arriva dopo un anno pieno di riconoscimenti: il suo album ICON, che vede la collaborazione degli artisti più influenti della scena rap e trap, è il più venduto dei primi sei mesi del 2024 nella chart Top of The Music di FIMI/GfK.