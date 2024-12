Lanazione.it - Tagli ai finanziamenti statali: l'allarme del rettore Zucchi sull'università di Pisa

"Se confrontiamo dati omogenei e comparabili, ala riduzione effettiva del fondo di finanziamento ordinario rispetto allo scorso anno è di 16,5 milioni di euro. IPnrr e altricompetitivi che ci siamo procurati sono rilevanti, ma sono vincolati a specifici progetti di ricerca e non possono essere utilizzati per pagare stipendi, bollette o contratti per portierati e pulizie". Così ilRiccardotornaa vicenda deiaie, più in generale, alle difficoltà di far quadrare il bilancio dell’ateneo. "Abbiamo avuto una riduzione di entrate del 6-7% - osserva il- in un contesto in cui l’85% delle uscite sono sostanzialmente ineliminabili (la principale sono gli stipendi, cresciuti di circa 6 milioni per il solo adeguamento Istat, deciso dal governo ma non ribaltato sul finanziamento ministeriale), il che ci obbligherà nel bilancio 2025 a interventi non semplici e dolorosi, come del resto accadrà per tutte lepubbliche italiane".