Supermercato Pam di via Alfieri: chiusura confermata per l'11 gennaio, ma si lavora alla riorganizzazione dell'immobile

Si avvicina ladelPam di via, prevista per, ma l’immobile non resterà inattivo a lungo. Durante un incontro svoltosi negli uffici comunali tra i rappresentanti del gruppo Pam, gli assessori Lucherini e Scapecchi e i tecnici del Servizio governo del territorio, sono emersi nuovi progetti per lacomplessiva degli spazi.L’azienda proprietaria intende ridurre la superficie di vendita del piano inferiore e suddividerla in due aree distinte: una dedicata ai beni alimentari, con un presidio più piccolo, e una destinata ad altre attività commerciali, ancora da definire. Questa ristrutturazione consentirebbe una maggiore diversificazione dell’offerta, preservando al contempo un punto vendita alimentare per il quartiere. I tempi stimati per il completamento dellasono inferiori a un anno, in attesa della formalizzazione delle richieste.