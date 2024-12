Spagna Google Maps svolta l’inchiesta per omicidio Sospetto incastrato dalla foto su Street View | Stava trasportando il cadavere

Leggi su Open.online

Cercando suil minuscolo paesino di Tajueco e attivando la modalità, tra una calle e l’altra si vedrà immortalata nelle immagini di ottobre 2024 una vecchia berlina rossa col baule aperto e un dentro un sacco grigio grande quanto basta per contenere un corpo umano. Ad armeggiare nel bagagliaio c’è un uomo, che la polizia spagnola ritiene sia una delle due persone arrestate lo scorso novembre con l’accusa di aver partecipato all’di un cittadino cubano, il cuisarebbe stato fatto sparire un anno fa, poi smembrato e caricato sulla berlina rossa proprio mentre passava l’auto diche da 15 anni non mappava quella zona. In una conferenza stampa indetta per illustrare il caso, la polizia spagnola ha dichiarato che il contributo diè stato «determinante» per arrivare agli arresti.