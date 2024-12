Ilfattoquotidiano.it - Siria, in dieci giorni si è passati da promesse di apertura al golpe internazionale contro la rivoluzione

Chiunque abbia seguito da vicino le vicendene dal 2011 sa che il desiderio di cambiamento è stato espresso da una parte importante della società, sia pur in modi e con obiettivi diversi. Alcune prospettive hanno avuto modo nel tempo di consolidarsi maggiormente, dando luogo e istituzioni di fatto che, nel corso del tempo, hanno conteso al regime illlo del territorio. La principale e più grande è l’Amministrazione autonoma del nord-est (DAA): benché costruita a partire dal Rojava e dalla resistenza di Kobane è erroneamente identificata con “i curdi” quando è espressione di forze arabe democratiche e delle sole forze progressiste e socialiste tra i curdi (che non sono le uniche). Tanto i curdi quanto gli arabi che non sono né socialisti né democratici hanno parteggiato in questi anni, infatti, per i governi o stati “islamici” dichiarati nel tempo da Daesh, Tahrir Al-Sham o dall’esercito turco in