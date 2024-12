Isaechia.it - Sanremo 2025, decretati i quattro vincitori delle nuove proposte che si esibiranno durante il Festival: presenti due ex Amici e una ex X Factor

Sono statiieri sera iche sisul palcoscenico del teatro Ariston nel corso della settantacinquesima edizione deldi.Ancora una voltae Xsi confermano vere e proprie miniere d’oro per gli aspiranti artisti che sognano di partecipare alla kermesse canora più blasonata d’Italia.A guadagnarsi il loro posto sul palcoscenico del prossimodila prima serata di Sarà, lo show condotto da Carlo Conti e Alessandro Cattelan, sono stati Vale LP e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Maria Tomba.A votarli, La Commissione musicale formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.Bruciante eliminazione, invece, per una cantante dello scorsa edizione del talent di Maria De Filippi, data come favorita dal pubblico, ovvero Mew.