Roma, muore il giornalista salernitano della Rai Angelo Raffaele Amelio

Tempo di lettura: < 1 minutoTeggiano (Sa)- Il mondo del giornalismo italiano perde un pilastro importante, punto di riferimento dei giornalisti dell’area a sud del, ildi Rai News e già autore e direttore di Uno Mattina e La Vita in Diretta su Rai 1,.Sessantaquattro anni,, autore e direttore di vari programmi e dipendente Rai, originario di Teggiano ma residente adove viveva con la sua famiglia,, è deceduto questa mattina nella cittàna a seguito di una terribile malattia.Legato con iled in particolare con il Vallo di Diano dove vivono i parenti e dove ritornava ogni weekend,ha rappresentato un punto di riferimento professionale per i colleghi giornalisti dell’area a sud del territorio provincialecon cui aveva stretto legami professionali e di amicizia.