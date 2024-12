Bergamonews.it - “Res in Luce”, a Fino del Monte entusiasmo e tanti applausi per il pianista Andrea Tonoli

del. Domenica pomeriggio, il Parco RES didelha accolto conl’applauditissima esibizione dele compositore, nell’ambito della mostra luminosonica “RES in”. Un evento che ha saputo unire l’arte, la natura e l’emozione, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti i presenti.Tra il “prato ghiacciato” e la “distesa di betulline”, scenari incantati allestiti con straordinaria cura e suggestione, in molti si sono ritrovati per vivere un’esperienza unica. Questi luoghi, visitabili dal 20 dicembre al 6 gennaio (info e prenotazioni: www.parcores.it), rappresentano alcuni dei punti più affascinanti del Parco RES, pronti a regalare emozioni indimenticabili.L’iniziativa, promossa dai gestori dell’area verde Norma e Pietro Scandella, rispettivamente CEO di Sinergia Spa e direttore generale, in collaborazione con Giordano Bruno di Futura Network di Treviglio e Sonia Cosentino, organizzatrice dell’evento, è stata pensata per regalare momenti di stupore e gioia.