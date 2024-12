Tg24.sky.it - Ramy, rapporto polizia locale: "Possibile urto con auto carabinieri prima dell'incidente"

Ci potrebbe essere stato untra lo scooter e l'deipochi metri'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta, luogomortale in cui lo scorso 24 novembre ha perso la vita il 19enneElgaml, al termine di un inseguimento nel quale il conducente Fares Bouzidi, 22 anni è rimasto ferito. È l'ipotesicontenuta nell'ultima relazione relativa all'. La deduzione dei vigili urbani, a cui sono stati affidati i rilievi sul sinistro, da quanto si apprende ha origine dai movimentie luci dei fari dei due mezzi coinvolti.