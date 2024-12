Ilgiorno.it - Raddoppio dell'inceneritore a Vidardo, anche Codogno dice ‘no’

(Lodi), 19mbre 2024 – Il Consiglio comunale di, in maniera trasversale e in appoggio all’amministrazione comunale di Castiragaun secco “no” all’ampliamento del locale. Mercoledì è infatti passata all’unanimità la mozione presentata il 10mbre 2024 e avente ad oggetto la “Presa di posizione contraria,’amministrazione comunale, al progetto di modifica’impianto, presentato da Ecowattsrl”. “Si rischia di minare ulteriormente il nostro territorio, già abbastanza malato di suo, sia per la condizione geografica, che per i nostri primati di tumore e per la cementificazione-ha introdotto la consigliera Rosanna Montani diinsieme 2.0- Noi non ci meritiamo questo tipo di impianto , che non è non è necessario per le esigenze del nostro territorio ea regione.