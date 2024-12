Ilnapolista.it - Processo Pogba, il fratello Mathias condannato a 3 anni di carcere per rapimento ed estorsione

, ilmaggiore di Paul, è statodal tribunale penale di Parigi a tredi(due dei quali sospesi), per ildell’ex giocatore della Juve. Sconterà la condanna ai domiciliari, con il braccialetto elettronico. Dovrà inoltre pagare una di 20.000 euro per aver partecipato al tentativo didi 13 milioni di euro del 2022 contro suo. L’accusa aveva chiesto tredi reclusione, di cui duecon la condizionale semplice, e una multa di 10.000 euro.Gli altri cinque imputati, tutti amici d’infanzia o conoscenti di, sono stati giudicati colpevoli die detenzione, nonché partecipazione ad associazione per delinquere, e condannati a pene fino a ottodie a multe da 20 a 40.000 euro.