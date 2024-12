Cinemaserietv.it - Perché il video di Fedez a Sarà Sanremo fa discutere: “Sta male” (eppure lui lo aveva detto…)

Leggi su Cinemaserietv.it

Nella serata di ieri,ha presentato ail titolo della canzone con la quale parteciperà a2025, Battito. L’attenzione del pubblico però, più che sulla novità ufficializzata dal rapper, si è concentrata sul suo modo di parlare, un po’ strascicato e indicativo, secondo molti commenti sui social, delle sue condizioni di salute. Ecco ilin cui Federico parla con Carlo Conti.non sta bene per nientepic.twitter.com/CdMb315pWb— Valentina R (@valerusso83) December 18, 2024Come si vede nelincespica su alcune parole e in generale, sembra esitante nell’esprimersi. Quest’apparizione ha sollevato numerosi commenti sui social da parte di gente che si è detta “preoccupata” per le condizioni di salute di, con alcuni che hanno attribuito precipitosamente questa parlata un po’ strascicata alla chemio e alle cure per il tumore al pancreas che è stato diagnosticato a Federico tempo fa, mentre altri hanno ipotizzato che avesse fatto uso di psicofarmaci.