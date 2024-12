Oasport.it - Pallanuoto: in scena l’undicesima giornata della Serie A1, l’ultima prima dello stop natalizio

Va a completarsi un’undicesimamolto spezzettata per il campionato diA1 dimaschile. Due anticipi si sono già disputati tra mercoledì 11 dicembre e martedì 17 dicembre, con l’AN Brescia che ha già portato a quota undici le vittorie consecutive. Restano cinque i match in programma tra venerdì e lunedì.A Napoli l’anticipo tra Posillipo ed Iren Genova Quinto domani, poi sabato l’attesa ovviamente per le liguri: RN Savona in casa con l’Onda Forte, Pro Recco che vuole tenere il passo del Brescia che ospita la Vis Nova. Il turno si chiude nella Capitale con Training Academy Olympic Roma-RN Florentia. Poi spazio alla pausa natalizia fino al 15 gennaio.UNDICESIMAMercoledì 11 dicembreDe Akker Team-AN Brescia 9-15Martedì 17 dicembreTrieste-Telimar 14-4Venerdì 20 dicembre – diretta Rai Sport19:00 Napoli (CF) CN Posillipo-Iren Genova QuintoSabato 21 dicembre15:00 Nuoto Catania-CC Ortigia 192815:00 RN Savona-Onda Forte15:00 Pro Recco-Vis NovaLunedì 23 dicembre18:00 Training Academy Olympic Roma-RN Florentia