Originale albero di Natale alla Fondazione Angelo Custode: un capolavoro d'inclusione

Bergamo. Nel cortile delle strutture di, a Bergamo in via Morelli, 6, è spuntato un originalissimodi. Unico nel suo genere, è un, frutto del progetto “Per fare un”, che ha visto protagonisti gli ospiti e gli operatori della Residenza Sanitaria Disabili – RSD Michael e del Centro Diurno Disabili – CDD Koinonia.Queste due realtà, preziose presenze sul territorio, si rivolgono ai soggetti dai 18 ai 65 anni con gravi e gravissime fragilità, adoperandosi ogni giorno per valorizzarne le potenzialità. Più precisamente, la RSD Michael è una struttura residenziale a carattere socio-sanitario e socio-assistenziale che accoglie persone adulte con disabilità ad alto o intenso bisogno assistenziale, mentre il CDD Koinonia è un centro diurno per adulti con disabilità grave e/o gravissima che propone interventi psico-socio-riabilitativi con particolare attenzionesindrome dell’autismo.