Ilgiorno.it - Onlyfanser picchiata a Milano perché nega un selfie: Manuela Bassani aggredita da due ragazzini

– “Uno di questimi ha preso la testa e me l’ha sbattuta contro un palo. Mi sono rannicchiata per terra, per difendermi e mi sono sentita arrivare un calcio. Stavo piangendo, stavo urlando”. È il racconto di una violenza gratuita quella che, creatrice di contenuti su OnlyFans di 26 anni, ha raccontato in un video pubblicato su Instagram. La ragazza ha spiegato di essere stataper strada a, in zona Turro, da due giovanissimi solohato loro un, in arte “La Cetaceass”, pubblica da tempo su OnlyFans, la piattaforma online dove i creatori di contenuti possono condividere foto, video e altro materiale con i loro abbonati, che pagano una quota mensile. Utilizzata principalmente per contenuti per adulti, offre ai creatori la possibilità di guadagnare direttamente dai fan, mantenendo il controllo sul proprio lavoro.