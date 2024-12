Panorama.it - Olio extravergine d’oliva, prezzi raddoppiati: +112% rispetto al 2021

Stiamo pagando l’di oliva più del doppioa tre anni fa. Il prezzo ha superato la soglia di 9 euro al litro. In media, secondo un’analisi di Altroconsumo,al 2023 c’è stato un aumento del 32%, dell’88%al 2022 e del 112%al. Non solo, anche nei discount, un tempo rifugio per risparmiare, ci sono stati aumenti fino all’80%.Gli aumenti record sono il risultato di una combinazione di fattori strutturali e congiunturali. Il cambiamento climatico gioca un ruolo cruciale: la siccità e gli eventi climatici estremi hanno drasticamente ridotto i raccolti in Italia e nei principali Paesi produttori, come Spagna e Grecia. L’Italia, storicamente non autosufficiente nella produzione di, ha visto amplificarsi la propria dipendenza dalle importazioni.