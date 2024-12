Ilgiorno.it - Oasi WWF: censimento scientifico degli ospiti d'inverno in arrivo

"Grand Hotel"aperto, e centinaia diin, ad ali spiegate. Anatre, gabbiani, cormorani, svassi, e decine di altre specie: in minima parte stanziali, per la stragrande maggioranzadell’, il tempo del riposo e della fuga dal gelo. La location è pronta. Non si fermano fra autunno ei grandi lavori portati avanti dai volontari dell’del WWF nata sulle ceneri di una cava di prestito per la Teem, ormai quasi dieci anni fa. Anche in queste settimane il lavoro è senza sosta: per allestire e sistemare i percorsi, ripristinare infrastrutture danneggiate, intervenire con attività specifiche sulle zone a prato. Tutto quanto, insomma, risulta complesso eseguire in estate, quando il caldo è torrido e le visite guidate frequenti portano sul luogo numerosi turisti ambientali.