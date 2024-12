Ilgiorno.it - Morto dopo il morso di una zecca: bresciano di 57 anni stroncato da un’encefalite

Brescia – Si è spentodue mesi di ricovero Riccardo Scalmazzi, ildi 57che aveva contratto una grave encefalite a seguito deldi una. L’uomo, nato a Gavardo e cresciuto a Serle, nel, si era trasferito da tempo a Bondone, in Trentino. Riccardo aveva iniziato a sentirsi male all’improvviso ealcuni analisi aveva scoperto di essere statoda unaed essere stato contagiato da una malattia virale nota come meningoencefalite da zecche, causata da un arborvirus appartenente al genere Flavivirus, molto simile ai virus responsabili della febbre gialla e della dengue. Zecche in aumento in Lombardia: perché sono pericolose, come difendersi e i consigli quando si sta nel verde A seguito degli esami si era ricoverato, ma nelle ultime settimane le sue condizioni erano peggiorate e alla fine non ce l’ha fatta.