Mi manda Prodino | Stimo Ruffini è un amico ma sono sono il burattinaio del centrosinistra

Regista, manovratore,, suggeritore del candidato, esattore delle tasse perfetto per il? No, assolutamente. Nei giorni della polemica a distanza con la premier Meloni, Romano Prodi si lancia in una lunga intervista nella quale si ritaglia un ruolo marginale nella politica attuale, anche in quello scacchiere centrista. “È una premessa sbagliata. Intorno a me non ruota nulla. Non ho un dialogo sistemico con nessuno da molto tempo. Mi limito a scrivere quello che penso, e continuerò a farlo, questo sì. Ma non c’entra col ruolo che mi si attribuisce. Nonpiù determinante”, dice l’ex premier in un colloquio con il ‘Corriere della Sera‘.Prodi e l’pronto a scendere in campoProdi non si riconosce nemmeno nella narrativa che lo vuole promotore della possibile candidatura di Ernesto Maria, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, come federatore di un centro cattolico.