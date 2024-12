Sport.quotidiano.net - Lorenzo Pansa sfida Unieuro Forlì: "Vogliamo vincere al Palafiera"

, 42 anni, è il coach della Nuova Pallacanestro Vigevano, prossima avversaria dell’domenica sera al. Ma i trascorsi tra l’allenatore piemontese e i biancorossi sono numerosi, a partire dalla stagione 2015/16 quandomilitava in serie B e incrociò Valsesia in una serie playoff che alla fine sorrise ai biancorossi poi promossi in A2. Ma anche nello scorso torneo il tecnico ha incontrato l’sia nella fase ad orologio che nei playoff, in partite sempre combattute e tese. Soprattutto quella disputata il 7 aprile 2024 in un PalaElachem molto caldo e terminata con la vittoria dei biancorossi, le intemperanze del pubblico di casa e la squalifica di Xavier Johnson., lei è considerato dagli appassionati forlivesi un coach ‘guastafeste’ perché riesce sempre a mettere in difficoltà la squadra.