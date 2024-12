Ilgiorno.it - Lombardia: miglioramento della qualità dell'aria nel 2024, limiti rispettati per PM10 e NO2

Insi respirasempre più pulita. A due settimane dalla fine’anno, si conferma il trend di. "A oggi, nelsarà rispettato ovunque il limite annualemedia di 40 microgrammi per metro cubo d’per il, così come quello per il PM2.5 per il secondo anno consecutivo in tutte le stazioni lombarde – spiegano da Arpa –. Buone notizie pure per il biossido di azoto, l’NO2, che non ha, a oggi, superato la media annuale di 40 microgrammi per metro cubo in nessuna città capoluogo, nemmeno nelle stazioni ad alta densità di traffico, come a Milano in Viale Marche e a Brescia in Via Filippo Turati, dove invece nel 2023 si era registrato il superamenti dei. A meno che questi ultimi giorni’anno non siano particolarmente sfavorevoli, sarà la prima volta senza superamenti nelle città principali, sebbene permanga lo sforamento in una stazione’agglomerato milanese, cioè a Cinisello Balsamo, dove la media del periodo è ferma a 41 µg/m³".