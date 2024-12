Biccy.it - L’attico a CityLife dei Ferragnez è stato affittato a un calciatore di serie A: il video della nuova casa arredata

Vi ricordateche èil set delle migliaia storie Instagram fatte da Fedez e Chiara Ferragni e che ha visto muovere i primi passi di Leone e Vittoria? Da novembre dello scorso anno i due lo hanno lasciato per trasferirsi nella loroe ora ha un nuovo proprietario!I due lo avevano preso insieme nel 2018 dopo la nascita di Leone (che è nato negli Stati Uniti e per un periodo hanno abitato proprio a Los Angeles nelladi Chiara Ferragni) e lì ci sono stati fino al 2023. Da dicembre dello scorso anno è tornato agibile e in affitto a 35 mila euro al mese più spese condominiali. Ora, a distanza di un anno, è passato aldell’Inter Marcus Thuram che ha già messo un po’ di storie su Instagram.Ecco idi come è diventato oraFedez e Chiara l’hanno lasciato nel novembre del 2023Fedez e Chiara si sono trasferiti nellaa novembre dello scorso anno, ma i lavori andavano avanti dall’estate del 2021.