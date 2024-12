Agi.it - La Roma batte la Samp e vola ai quarti di Coppa Italia

AGI- Laha battuto 4-1 ladoria all'Olimpico e si è qualificata per i quarto di finale di, in cui affronterà il Milan a San Siro. Tra due squadre in difficoltà nei rispettivi campionati di A e B, l'hanno spuntata agevolmente i giallorossi che tra il nono e il 19mo minuto sono andati a segno con una doppietta di Dovbyk. Di Baldanzi al 24mo il gol del 3-0, poi nella ripresa è arrivata la rete della bandiera di Yepes al 61mo e Shomurodov ha chiuso la sfida al 79mo. La squadra giallorossa ha un ottimo approccio alla partita, rendendosi pericolosa dopo appena quattro minuti con un bel destro di Baldanzi che viene respinto con i pugni da Vismara. I ragazzi di Claudio Ranieri continuano a spingere e al 9' passano in vantaggio grazie alla rete di Artem Dovbyk, bravo a deviare in porta con il mancino un perfetto cross di Zalewski.