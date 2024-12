Ilnapolista.it - Kvaratskhelia sta meglio, potrebbe già essere convocato per il Genoa (Sky)

sta. Lo riferisce Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno per Sky Sport. Il georgiano ha sostenuto oggi parte dell’allenamento in gruppo egiàcontro il. Nella rifinitura Conte, allenatore del Napoli, deciderà cosa fare.Indicazioni incoraggianti suDi seguito le parole di Modugno su:«Kvara sta. Ci sono indicazioni incoraggianti. Un po’ di allenamento con il gruppo l’ha svolto estare nei convocati (per il, ndr). Le sensazioni iniziano abuone. Nella rifinitura, Conte e Kvara, con l’ausilio dei medici, decideranno cosa fare.o meno, c’è la possibilità».Leggi anche: Kvara davanti a Osimhen nella top 100 del Guardian: “Nonostante i disastri del Napoli, è rimasto Kvaradona”Lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchioBruttissime notizie per il Napoli e per Conte.