Spazionapoli.it - Infortunio Kvara, Conte ha una speranza: quando può rientrare

Notizie calcio Napoli – I tifosi azzurri attendono il ritorno in campo di Khvichatskhelia: il georgiano sta recuperando dall’rimediato contro la Lazio.Le notizie più preoccupanti per il calcio Napoli, in queste ultime settimane, sono arrivate perlopiù dall’infermeria. Diversi sono gli stop a cui il tecnico Antonioha dovuto far fronte ultimamente, come nel caso di Alessandro Buongiorno. Il difensore ha accusato un problema importante è che può tenerlo fuori dai giochi anche più di un mese: molto dipenderà da quella che sarà la sua risposta all’iter riabilitativo, in seguito alla frattura ai processi traversi di due vertebre.Di recente, si è fermato anche Khvichatskhelia: l’esterno georgiano continua il suo percorso per il ritorno in campo, con lada parte die di tutti i tifosi di rivederlo in campo quanto prima.