Terzotemponapoli.com - Il Napoli verso il mercato di gennaio: secondo Cammaroto…

Leggi su Terzotemponapoli.com

Come si muoverà ilneldi riparazione? Di seguito quanto scritto da Emanuele Cammaroto per il portale www.magazine.com. “Caccia” serrata al difensore per ildiin casa. Diversi i nomi in ballo ma non c’è ancora la decisione definitiva per il sostituto di Alessandro Buongiorno. Ilha praticamente bloccato Luiz Felipe, l’ex Lazio ora svincolato dall’Arabia Saudita. Ma non è ancora detto che venga preso ed è stato chiesto all’entourage di aspettare qualche giorno. Valutazioni in corso. Per capire se sarebbe pronto subito, visto che c’è bisogno di un elemento in grado di giocare sin dalla prima del 2025, il 4contro la Fiorentina. Si riflette sulla decisione, se chiudere l’affare o andare su altre soluzioni. I tempi sono molto stretti e ilvuole un profilo pronto ed esperto ma anche e soprattutto un difensore importante.