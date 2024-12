Tarantinitime.it - Il gioco della vita torna al teatro Fusco

Tarantini Time QuotidianoSabato 21 dicembrealComunalela terza edizione de “Il”, serata benefica con musica, danza e poesia organizzata Poesia Visiva di Fabio De Cuia e Antonella Mele. La presentazione dell’iniziativa, patrocinata dal Comune di Taranto, è avvenuta nel foyer delalla presenza degli organizzatori, del delegato provinciale Ant, Roberto Prete, del vice sindaco del Comune di Taranto Gianni Azzaro e di Maria Teresa Trenta, promoter. Il ricavatovendita dei biglietti sarà devoluta all’Ant di Taranto a sostegno delle attività di assistenza ai malati oncologici. Costo del biglietto 10 euro, inizio spettacolo alle 21:00, ingresso in sala alle 20:30. Madrina e ospite d’onore Monia Palmieri conduttrice televisiva e event manager, duetteranno Fabio De Cuia e Antonella Mele, si esibirà Paolo Giancola & la popular band che ha suonato al G7, Aldo Liotino tenore che duetterà con Maila Tedeschi, la Krystall Dance e la Jonica Studio Danza in Two.