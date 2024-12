Bergamonews.it - Il Comune di Ranzanico conferisce la cittadinanza onoraria a Silvio Garattini

. Il Consiglio Comunale dinella seduta di mercoledì (18 dicembre) ha conferito ala.La cerimonia di consegna al fondatore e presidente dell’Istituto Mario Negri si svolgerà domenica 22 dicembre nell’ambito dell’evento ‘Natale a’, all’oratorio del paese a partire dalle 15:15.Il professor, 96 anni compiuti lo scorso 12 novembre, ha diretto l’istituto fino al. Autore di centinaia di lavori scientifici pubblicati in riviste nazionali ed internazionali e di numerosi volumi nel campo della farmacologia, ha ricevuto premi su scala mondiale ed è anche fondatore dell’European Organization for Research on Treatment of Cancer.In oltre 50 anni di attività, l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, sotto la direzione di, ha prodotto oltre 13.