Il 20 dicembre a Levane si presenta ' Sul colle più alto' di Valdo Spini

Arezzo, 192024 – Domani, 20, a(Arezzo), si svolgerà lazione del libro di'Sulpiù'. L'appuntamento è alle ore 18 alla sala Coop Bruno Moretti in via Venezia 22. Il volume racconta tutti i presidenti della Repubblica, dalle origini a oggi, da Alcide De Gasperi a Sandro Pertini, da Carlo Azeglio Ciampi fino a Sergio Mattarella: si tratta di un viaggio nella storia politica e contemporanea, con ricordi diretti e testimonianze inedite per ripercorrere l'elezione al Quirinale. Interverranno, oltre all'autore, il presidente CoopFerruccio Picchioni. Modena Chiara Masini, consigliera comunale di Montevarchi. “Il presidente del Consiglio Meloni - ha detto- ha ribadito che il 2025 sarà l’anno delle riforme tra cui quelle del premierato.