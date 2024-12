Quotidiano.net - Giubileo a Roma: prezzi delle case e affitti brevi alle stelle

Arriva ile ivolano, in particolare quelli. Il grande evento che investiràdal prossimo 24 dicembre fino al gennaio del 2026, attesi 32 milioni di pellegrini, ha già prodotto i suoi effetti, piuttosto nefasti, su tutto il mercato immobiliare, sia quellocompravendite sia quello degli, tanto a breve quanto a lungo termine. E se ial metro quadro degli appartamentizone limitrofe al Vaticano presentano tutti il segno più, per una locazione a lungo termine sembrano non bastare nemmeno i soldi: diverse agenzie immobiliari rispondono in questi giorni ai propri clienti che finché ci sarà il, i proprietari preferiscono monetizzare con le locazioni. Il risultato è quello di un’emergenza casa, già molto sentita nella Capitale, che si aggrava ulteriormente.