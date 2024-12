Ilgiorno.it - Gara di solidarietà. Quasi 46mila euro per i bimbi di Rocio

Sfiora quotala raccolta fondi perEspinoza Romero, la 34enne travolta e uccisa in viale Serra da un camionista l’11 dicembre, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali con i suoi figli nel passeggino, rimasti illesi. Si avvicina, quindi, l’obiettivo di raggiungere 50milasulla piattaforma GoFundMe, per "contribuire attivamente donando un piccolo sostegno economico". Una raccolta fondi organizzata, con il consenso dei familiari, da un gruppo di vicini di casa, residenti nello stesso condominio. Soldi che serviranno anche per i due gemelli di 18 mesi, rimasti senza la loro mamma, che stava studiando per diventare infermiera. Il camionista 24enne, accusato di omicidio stradale aggravato, ha ottenuto nei giorni scorsi gli arresti domiciliari nella sua casa a San Vittore Olona.