Gabriel Jesus riceve grandi elogi da Mikel Arteta dopo la vittoria dell’Arsenal

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.haato. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)L’Arsenal è arrivato alle semifinali della Carabao Cup poiché i Gunners avevano bisogno di rimontare per battere il Crystal Palace 3-2 all’Emirates Stadium. Jakub Kiwior ha commesso un errore enorme per il gol di apertura della gara, che ha permesso a Jean-Philippe Mateta di portare gli Eagles in vantaggio con soli quattro minuti sul cronometro.Sembrava da tempo che il club del nord di Londra sarebbe uscito dalla competizione, masi sarebbe fatto avanti per mandare l’Arsenal al turno successivo.