Ilrestodelcarlino.it - Force rinasce: completata la ricostruzione post-terremoto di otto alloggi pubblici

. Aanni dal, che provocò tanti danni anche nel piccolo borgo piceno. Diverse furono le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni inagibili, sandosi altrove grazie al contributo di autonoma sistemazione o trasferendosi nelle casette allestite in paese. Oggi, però, arriva un segnale di ripartenza. Si sono conclusi, infatti, i lavori di riparazionesisma e di efficientamento energetico diappartamenti di edilizia residenziale pubblica in via Fani. Un momento importante, questo, per tutta la comunitàse. Presenti, ovviamente, il sindaco Amedeo Lupi, il presidente di Erap Marche Saturnino Di Ruscio, nonché il commissario allaGuido Castelli. Alla cerimonia di riconsegna degli appartamenti sono intervenuti anche la consigliera del Cda di Erap Giulietta Capriotti, il segretario Erap Marche Sabrina Tosti e il dirigente responsabile del presidio Ettore Pandolfi.