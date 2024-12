Oasport.it - F1, George Russell accoglie Andrea Kimi Antonelli: “È veloce ma avrà bisogno di tempo. Alla pari nel team”

Leggi su Oasport.it

è pronto per fare il suo debutto ufficiale nel mondo della Formula Uno. L’esordio del giovanissimo pilota italiano avverrà ormi solo tra poche settimane con ilMercedes e segnerà una pagina di capitale importanza per la storia della massima categoria del motorsport.Da un lato, infatti, rivedremo un pilota italiano in Formula Uno (non accadeva dai tempi di Antonio Giovinazzi) e, soprattutto, con una aspettativa notevole. Dall’altro, giova ricordarlo, il pilota bolognese andrà a prendere il posto di una leggenda del motorsport come Lewis Hamilton. Un 7 volte campione del mondo, con oltre 100 vittorie in carriera (105 per amor di precisione). Non certo un aspetto da mettere tra parentesi.Il suo prossimo compagno di scuderia,, prova a fare le carte al suo giovane nuovo compagno di: “La velocità ce l’hai o non ce l’hai, ece l’ha assolutamente.