Dilei.it - Eros Ramazzotti, flirt con l’ex “tentatrice” Sofia Costantini di 34 anni più giovane

Leggi su Dilei.it

Natale nel segno dell’amore per. Il popolare cantante, 61, è stato immortalato in teneri atteggiamenti con la 27enne, nota al pubblico per il ruolo di “” di Temptation Island., è amore?non è più single? Il cantante è stato infatti immortalato dal magazine Oggi in compagnia dinell’ultima edizione di Temptation Island. I due si sono concessi una romantica cena a Milano, salutandosi, al termine della serata, in modo molto passionale: “Lui si avvicina romanticamente a lei, si guardano intensamente e si baciano. Come in un film” si legge sulle pagine del settimanale. Insomma, nonostante a separareci siano ben 34di differenza, i due sono apparsi molto affiatati, scegliendo di mostrarsi in pubblico come una vera coppia.