Formiche.net - È l’Ucraina la spinta per l’allargamento europeo ai Balcani. Parla Carteny

La necessità di avere un rafforzamento delaioccidentali è data anche dal fatto che l’Ue in questo momento cerca di stringere le fila nei confronti di una spaccatura del fronte sul. Lo dice a Formiche.net Andrea, professore associato di Storia Moderna e Storia delle Relazioni Internazionali, e di Storia dell’Europa dell’Est presso la Sapienza Università di Roma, che dopo il summit Ue-fa una radiografia dei Paesi interessati, anche in considerazione degli aspetti commerciali e più locali.Come giungere aldell’Ue aioccidentali?La necessità di avere un rafforzamento delè data anche dal fatto l’Unione europea in questo momento storico cerchi di stringere le fila di fronte alla guerra in Ucraina. Sui rapporti con Mosca abbiamo, ad esempio, a Belgrado e Podgorica governi con posizioni ed esponenti talvolta dialoganti, che richiamano importanti e storiche sintonie con la Russia.