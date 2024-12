Ilrestodelcarlino.it - Cerimonia a Pesaro: onorificenze all'Ordine al Merito per l'impegno sociale e umanitario

di Alessio Zaffini Circa quattrocento persone si sono ritrovate tutte insieme, davanti a un palco decorato con luci e tanto spirito natalizio, nel Salone Metaurense della prefettura di, dove dodici persone sono state insignite con leall’aldella Repubblica Italiana, come riconoscimento nell’esercizio del proprio lavoro, per essersi contraddistinti nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia, della filantropia, nonché l’accoglienza, l’assistenza della malattia e scopi sociali e umanitari. Lasi è aperta con l’Inno d’Italia, seguito dai saluti istituzionali del prefetto Emanuela Saveria Greco, la quale ha elencato gli obiettivi raggiunti dalla Prefettura in questo anno, rinnovando gli auguri e i buoni propositi per il 2025. Toccante la testimonianza di due ragazzi, provenienti da Nepal e Sierra Leone, i quali hanno raccontato la loro esperienza nell’associazione "Oasi dell’Accoglienza", nonché quella di Imma, residente della struttura "L’Imprevisto", che si occupa di aiutare i ragazzi con dipendenze: "Una cosa che vorrei dire è quanto io sia grata a quest’esperienza all’interno della casa - ha raccontato la giovane -.