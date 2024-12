Davidemaggio.it - Cash or Trash torna con gli speciali di Natale e si riprende l’access del Nove

Pezzi unici, oggetti di modernariato, arredi iconici, giocattoli e cimeli varino protagonisti sulor– Chi Offre di Più?, il programma d’aste condotto da Paolo Conticini, sidel canale al posto di Amadeus e, prima ancora,in prima serata con duedior– Xmas Edition con quattro venditori viporsi ‘illumina’ per le feste conor– Xmas Edition, due appuntamenti diventati ormai tradizione del periodo natalizio del, in programma al giovedì da questa sera – 19 e 26 dicembre – alle 21.30.natalizi che vedranno tra i venditori anche quattro ospiti vip, pronti a mettere all’asta alcuni oggetti delle loro collezioni private. Si tratta di Mara Maionchi, grande appassionata della Corona britannica, che proporrà dei pezzi della sua collezione; Veronica Pivetti, che nei panni di ‘venditrice misteriosa’ sarà il regalo più gradito per Conticini (i due hanno lavorato fianco a fianco a Provaci ancora Prof); la Signora Coriandoli con uno storico portafortuna; e Riccardo Rossi, che presenterà un lotto a tema musicale.