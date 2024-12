Ilrestodelcarlino.it - Calciomercato: esoneri e nuovi acquisti in Serie D ed Eccellenza

L’ultimo fine settimana ha dato il benservito a diversi allenatori ed è iniziata la caccia ai rinforzi in vista della seconda parte della stagione sportiva. InD la Civitanovese che domenica sera ha esonerato Sante Alfonsi farà conoscere il nome del nuovo trainer dopo la partita con la Samb, per il momento la squadra è stata affidata al mister della Juniores Andrea Mercanti. Il Fabriano Cerreto che milita indopo la sconfitta casalinga con l’Atletico Mariner (0-2) ha esonerato mister Riccardo Caporali. Scendendo in Prima categoria a guidare la Maior (Prima categoria) al posto di Giovanni Stocchi è stato chiamato Alberto Rondina, già vice fino a pochi giorni fa di Cornacchini all’Aurora Treia. Si sono separate le strade anche tra l’allenatore Andrea Salvi e la Durantina Santa Cecilia (2ª categoria).